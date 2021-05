Inter, Il Giorno: “Conte potrà restare se i nomi che andranno via sono questi”

Secondo il quotidiano, Antonio Conte darà il via libera a queste uscite: non a calciatori fondamentali per la conquista dello scudetto

Marco Astori

Tutto ruota intorno ad Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro oggi incontrerà il presidente Steven Zhang e prenderà la decisione definitiva su un'eventuale permanenza a Milano o meno. E all'allenatore, spiega Il Giorno, serviranno garanzie sul mercato: "Per qualcuno la gara di ieri è stata l'ultima in nerazzurro: Padelli, Young (che ha segnato), Kolarov, forse D'Ambrosio e Ranocchia perché la società sta lavorando per i rinnovi offrendo contratti al ribasso. Se i nomi che andranno via saranno questi o magari quel Vidal che ha un po' deluso e guadagna 6,5 milioni annui si potrà pensare a una permanenza. Altrimenti il punto d'incontro sarà complicatissimo da trovare", si legge.