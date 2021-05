Conte non ha voglia di scendere dal treno Inter. Zhang può assicurare una cosa

Oggi l'atteso incontro tra il tecnico nerazzurro e il presidente

Archiviata una stagione fantastica culminata con la vittoria dello scudetto, in casa Inter si pensa al futuro. L'interrogativo riguarda sempre il futuro di Antonio Conte: rimarrà o no? Una domanda che potrebbe trovare risposte oggi nell'atteso incontro tra il tecnico e il presidente Steven Zhang. "Conte è ambizioso, vuole continuare a vincere in Italia e provare pure a togliersi qualche soddisfazione in Europa. Non si accontenta di mantenere l’attuale organico".