GdS – Conte ieri ha rialzato la voce: ecco il motivo principale. Dirigenti Inter sorpresi perché…

Nel post-partita contro il Sassuolo, Antonio Conte si è tolto un sassolino dalla scarpa, nonostante l’Inter abbia vinto 3-0 dopo un’ottima prestazione. “«Ho detto alcune cose tre mesi fa, non è mica passato tanto tempo». Il riferimento è chiaro, agli sfoghi di Bergamo e a quelli post Europa League, che portarono poi al famoso vertice di Villa Bellini. Il tecnico ha voluto rialzare la voce, perché si è sentito messo al centro delle critiche nell’ultima settimana, lui come pure i giocatori, senza una giusta ripartizione delle responsabilità”, commenta infatti La Gazzetta dello Sport che evidenzia come i dirigenti nerazzurri siano stati sorpresi dalle parole del tecnico. A maggior ragione per il fatto che arrivino “dopo le frasi di grande sostegno di tutto il club, a partire dal presidente Steven Zhang, a margine dell’assemblea dei soci”.