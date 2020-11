Inter, col Sassuolo decisiva una mossa di Conte. TS: “Tre sorprese e un amuleto…”

Scacco matto al Sassuolo con una mossa. L’Inter vince da grande squadra sul campo del Sassuolo anche grazie all’idea di Conte di piazzare per la prima volta in stagione Barella in regia, a protezione della difesa.

Una gara essenzialmente controllata dai nerazzurri, che per Tuttosport hanno sofferto “il giusto”. Il quotidiano sottolinea “la rapidità con cui gli interisti hanno chiuso le linee di passaggio agli avversari in un pressing asfissiante in avvio, esattamente il contrario di quanto accaduto mercoledì con il Real“.

Un’Inter che a Reggio Emilia ha lucidato pure la sua anima operaia: “Con Darmian migliore della compagnia insieme a Gagliardini, e che ha scoperto che, grazie a Sanchez, pure Lukaku può riposare“.

E proprio in relazione all’ex centrocampista dell’Atalanta, Tuttosport sottolinea un dato: “Si è confermato un amuleto considerato che l’Inter ha vinto in tutte le undici occasioni in cui è andato a segno“.