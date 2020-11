Inter, Conte su Eriksen sa di sgarbo. “Ecco perché il tecnico non vuole far ricorso a lui”

E’ ormai ai titoli di coda la storia tra l’Inter e Christian Eriksen. E la conferma è arrivata dallo stesso Antonio Conte, che ha deciso per l’ennesima volta di escluderlo in una gara importante per poi inserirlo nel finale con risultato già acquisito. E Il Giorno interpreta questa vicenda così: Ha in Eriksen la carta di lusso a cui non vuole far ricorso per eccesso di occasioni sprecate dal danese. Da qui a concedere 5′ in campo di una partita già persa, ovvero quanto accaduto in Champions, passa però tutta la strada del mondo. C’è la sensazione dello sgarbo, non della scelta tecnica. Qualcosa che non giova. Che non sa del Conte lucido in battaglia a cui la storia personale del tecnico ha abituati”.