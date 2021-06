Sky – Tottenham, fase di riflessione per Conte: i dubbi sono due

L'allenatore è in trattativa con il club inglese che non gli imporrebbe subito la vittoria

Fase di riflessione per Antonio Conte che ha avuto contatti con il Tottenham e ha ascoltato l'offerta. A Skysport hanno spiegato che la riflessione non riguarda la questione economica - perché possono essere accontentate le sue richieste - ma il progetto tecnico del club.

L'ex allenatore dell'Inter si è preso del tempo anche per capire se il gap tra gli Spurs e gli altri club della Premier possa essere in qualche modo compensato. In questo senso si parla anche dell'addio di Harry Kane. La società inglese non darebbe pressioni al mister sulla vittoria immediata. Ma c'è anche il discorso sui suoi collaboratori: il club inglese accetta solo quattro uomini da inserire nello staff.