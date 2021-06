Post-Conte, Ancelotti e il no all’Inter. AS: “Ecco cosa ha risposto ai dirigenti”

AS riporta le parole di Carlo Ancelotti ai dirigenti dell'Inter al momento della proposta nerazzurra per il post-Conte

E' Simone Inzaghi il nuovo allenatore dell'Inter, ufficialmente da circa 24 ore. C'è però un retroscena legato alla panchina nerazzurra, riportato anche negli scorsi giorni: tra i profili valutati dal club di viale della Liberazione c'era anche Carlo Ancelotti, che ha però declinato la proposta per poi accasarsi al Real Madrid. Spiega in merito AS: "Carlo non ha rifiutato alludendo all'argomento più facile ("Ho un contratto di tre anni con l'Everton"), ma a qualcosa di più puramente emotivo. L'uomo della Décima ha risposto agli emissari dell'Inter che non poteva accettare la loro proposta “perché al Milan sono diventato un grande giocatore di squadra e lo devo ai loro tifosi. Non posso tradirli”", il virgolettato riportato dal quotidiano spagnolo.