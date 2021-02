Inter, Conte rimanda il turnover: col Genoa i titolari. Al posto di Hakimi in pole Darmian

Il tecnico dell'Inter non fa calcoli e non guarda ai diffidati ma vuole altri tre punti importanti contro una squadra in forma

"Da allenatore attento ai particolari, però, sa bene che un tour de force simile necessita di turnover e dunque nelle prove effettuate ieri ha coinvolto anche molti... non titolari ovvero Sanchez, Vidal e Gagliardini, solo per fare qualche esempio. Ciò induce a pensare che ci sarà spazio anche per loro nel prossimo trittico di match. Magari al Tardini perché contro il Genoa, con una settimana di riposo dopo il derby, è più semplice immaginare la conferma quasi in toto dell'undici che ha sconfitto il Milan. L'unico cambio sarà quello relativo ad Hakimi, out per squalifica: Darmian in pole per la sua sostituzione. Non c'è invece la volontà di risparmiare i quattro diffidati (Barella, Brozovic, Lukaku e Bastoni) in vista dell'Atalanta. Almeno non contro il Grifone di Ballardini che ha una media punti super", spiega il Corriere dello Sport