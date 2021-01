Confermata Fiorentina-Inter di venerdì? Conte: “Non vedo alcun motivo per cui…”

Dopo la gara contro il Benevento, l’Inter sarà impegnata martedì nella semifinale di Coppa Italia contro la Juventus e poi venerdì in campionato contro la Fiorentina. A proposito della gara contro la squadra di Prandelli, c’è la possibilità che venga spostata al sabato. Almeno è quello che si augura Antonio Conte: “Confermata Fiorentina-Inter di venerdì? E’ una domanda che dovete fare alla società. Non vedo alcun motivo per cui non si debba spostare la partita a sabato. Per cui…“.