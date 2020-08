L’Europa League vale doppio per Conte: con l’Inter deve risolvere il grande enigma

Vincere l’Europa League avrebbe un enorme significato per l’Inter, che non vince un trofeo dal 2011 (Coppa Italia), ma anche, e per motivi diversi, per Suning e per Antonio Conte. Anche per risolvere l’enigma sul futuro dell’allenatore nerazzurro. Scrive Tuttosport:

“Vincere l’Europa League, per Conte, varrebbe doppio, di fatto, in vista del confronto chiarificatore – o risolutore – con la società (…) e Steven Zhang, tornato a Milano mercoledì sera proprio per caricare la squadra in vista della semifinale ed essere presente al rendez-vous di fine annata con Conte. Un incontro che ha chiesto proprio il tecnico e che servirà a risolvere il grande enigma: resterà o si cambierà pagina puntando su Max Allegri?“.

