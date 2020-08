SM – Inter-Skriniar, prezzo per l’addio: “Sostituto di pari valore”. Attacco: tutto su Dzeko

Il mercato dell’Inter è pronto ad accendersi non appena sarà terminata la campagna europea in Germania. Sia in entrata che in uscita, in attesa di avere novità sul futuro di Antonio Conte. Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, la sessione nerazzurra ruoterà intorno a Milan Skriniar, sceso nelle gerarchie dell’allenatore nerazzurro e pronto a partire di fronte a un’offerta che possa superare i 50 milioni di euro. Oltre al Tottenham, con cui si discute in questi giorni di un possibile scambio con Ndombele, sul centrale slovacco ci sarebbero anche Real Madrid e le due di Manchester.

In entrata, dunque, una delle priorità sarà trovare un sostituto di pari livello, senza però intaccare tutto il tesoretto derivato dall’eventuale cessione di Skriniar. Il nome, riferisce Sport Mediaset, è quello di Chris Smalling del Manchester United, che i Red Devils valutano intorno ai 20 milioni di euro. In attacco, il favorito è sempre Edin Dzeko, che potrebbe essere il colpo low cost che accontenterebbe tutti in dirigenza, e che farebbe felice Antonio Conte.

(Fonte: Sport Mediaset)