Nella conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Napoli, Antonio Conte ha parlato anche di Ibrahimovic. Il dirigente del Milan aveva spiegato che non avevano cercato il tecnico poi arrivato al Napoli per la squadra rossonera. "Nel Milan c'è un allenatore, non un manager. Non abbiamo discusso di Conte perché, con tutto il rispetto, in base ai nostri criteri non è quello che cercavamo", aveva detto lo svedese.