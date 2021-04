Sky – Inter, ecco quando torna Zhang. Conte aspetta le risposte

L'arrivo del presidente dell'Inter farà chiarezza sulle vicende societarie e sul futuro del tecnico nerazzurro

L'Inter vuole raggiungere il prima possibile il traguardo scudetto. Nonostante gli ultimi due pareggi contro Napoli e Spezia, ai nerazzurri bastano 3 vittorie per poter festeggiare il titolo. Poi bisognerà progettare il futuro, ieri Conte ha chiesto chiarezza al club e alla proprietà per poter andare avanti.

"Da una parte le questioni di campo che vanno bene, dall'altra l'Inter ha vissuto sulle montagne russe. A gennaio si parlava della cessione della società, Zhang ha trattato ma non è andata in porto. Il presidente Steven Zhang tornerà presto (la prossima settimana probabilmente) e bisogna capire come ha risolto i problemi di liquidità: se con un prestito o con l'uscita di LionRock e l'ingresso di un nuovo socio minoritario. Conte chiede chiarezza e vuole capire il progetto. Il discorso è iniziato più di anno fa a Villa Bellini e ci fu un mercato senza grandi investimenti. La proprietà era stata costretta a fare un passo indietro, anche due. Ora bisognerà capire quale sarà il passo avanti", spiega Sky Sport.