Conte: “Se resto all’Inter? Alla fine della stagione si dovrà fare chiarezza, i tifosi…”

Il tecnico nerazzurro ha speso parole importanti per i suoi giocatori, che non hanno mai fatto l'errore di sottovalutare l'avversario. Focus anche sulla Superlega e sul suo futuro.

Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio con lo Spezia: "Io, i calciatori, la società e i tifosi avremmo messo la firma per arrivare a questo punto della stagione in questa maniera. Dispiace perché sicuramente avremmo meritato di più. Per quello che si è visto in campo, i gol annullati per centimetri, i pali. Potevamo essere più qualitativi nell'ultimo passaggio però capisco anche che il pallone inizi ad essere più pesante. Ci sono ragazzi che stanno partecipando per la prima volta al rush finale, stanno vedendo un traguardo straordinario: lo scudetto. Ai ragazzi ho fatto i complimenti perché stanno giocando con il giusto piglio, la giusta determinazione. Non abbiamo sottovalutato niente e nessuno. Alla base della grande squadra c'è l'umiltà. Le partite iniziano a diminuire, la meta iniziamo a vederla. Come per tutte le cose inizi ad essere più in fibrillazione, nervoso. Dobbiamo essere tranquilli e fare affidamento sul nostro lavoro e sulle nostre conoscenze. Anche sulla gambe sono messi bene, i ragazzi sono nelle condizioni di poter fare qualcosa di straordinario. Mi aspetto di vedere l'Inter che ho visto quest'anno e l'anno scorso, di continuare a crescere. L'anno scorso abbiamo vissuto l'esperienza della finale di Europa League. Quest'anno abbiamo la possibilità di vincere lo scudetto, di fare qualcosa di eccezionale visto che non solo l'Inter ma anche le altre squadre non vincono da tanto".