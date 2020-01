Inter, sospiro di sollievo per Brozovic. Conte ritrova anche D’Ambrosio, a parte Gagliardini

Oltre ai rinforzi dal mercato, l’Inter sta recuperando anche quei giocatori che erano in infermeria. Brozovic, uscito con le stampelle da Lecce, potrebbe rientrare presto e anche D’Ambrosio è di nuovo a disposizione:

“Sospiro di sollievo: la caviglia sinistra di Brozovic non ha riportato lesioni particolari, i legamenti sono salvi. Semplice distorsione, già ieri il piede del croato toccato duro a Lecce era meno gonfio rispetto a domenica sera. I tempi di recupero dipendono fondamentalmente da quanto velocemente si sgonfierà la caviglia. In linea teorica il centrocampista potrebbe essere a disposizione già per domenica contro il Cagliari, anche se di fatto è praticamente da escludere un impiego dal primo minuto. Logica vuole dunque che Conte si auguri un rientro a pieno regime per la sfida di Coppa Italia di mercoledì prossimo contro la Fiorentina.

Ieri ad Appiano, alla ripresa degli allenamenti, il tecnico nerazzurro ha ritrovato anche D’Ambrosio, recuperato: si giocherà il posto in fascia destra con il nuovo arrivato Young. Ancora a parte Gagliardini – contusione al piede – e Vecino – ma qui i motivi sono ovviamente legati al mercato -, in campo è sceso regolarmente Politano, in attesa di sistemazione“, si legge su La Gazzetta dello Sport.