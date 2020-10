Inter, Conte ritrova i primi Nazionali: attesi per oggi Hakimi, Pinamonti e Brozovic

Prosegue l’avvicinamento dell’Inter verso il derby di sabato sera: fra casi di positività al Covid-19 e i tanti giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, Antonio Conte potrà avere il gruppo al completo solamente venerdì. Oggi, come scrive Tuttosport, cominceranno i primi rientri:

“Per il derby Conte potrebbe riavere (in caso di negatività) il solo Bastoni, anche se si guardia con giustificata ansia il rientro dei vari Nazionali ancora sparsi per il mondo. Oggi, a meno di contrattempi, sono attesi Hakimi, Pinamonti e Brozovic (voli permettendo): tutti verranno sottoposti a tampone e – in caso di negatività – potranno tornare ad allenarsi domani. Identico protocollo verrà eseguito per il gruppone al rientro domani. Solo venerdì, come spiegato, Conte potrà allenare la squadra al completo“.