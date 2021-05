Mediaset – Inter, Conte domenica può rompere il silenzio e svelare il suo futuro

In questi giorni, Antonio Conte e Steven Zhang potrebbero avere un colloquio chiarificatore, provando a gettare le basi per l'Inter

In questi giorni, Antonio Conte e Steven Zhang potrebbero avere un colloquio chiarificatore, provando a gettare le basi per l'Inter che verrà. L'allenatore nerazzurro è intenzionato a restare a Milano, ma prima vuole garanzie.

Prima di quell'incontro, difficile che il tecnico rilasci altre interviste, così come accaduto in questi giorni prima e dopo le ultime partite. Secondo Sport Mediaset, però, Conte domenica, in occasione della partita conclusiva del campionato a San Siro contro l'Udinese, potrebbe decidere di rompere il silenzio, chiarendo il suo futuro. Successivamente, l'allenatore campione d'Italia si unirà alla squadra e ai tifosi per l'annunciata festa scudetto.