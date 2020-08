Conte-Inter, frattura insanabile? Tuttosport: “Antonio potrebbe usare l’Europa League come…”

“Tutto in una partita. Dopo la sparata di Bergamo, Antonio Conte deve rispondere con i fatti. Perdere con il Getafe smonterebbe tutto il castello (perché nel calcio, e non solo, la prima cosa che conta restano i risultati) e – a corredo – sarebbe una macchia nella carriera del “vincente seriale””. Apre così l’articolo di Tuttosport in merito a Inter-Getafe, match valido per gli ottavi di finale di Europa League. Ma la frattura tra il tecnico e la società, per il quotidiano torinese, resta profonda e difficilmente verrà ricucita, nonostante Conte sia riuscito a persuadere gran parte dei tifosi, con lo striscione della Curva Nord esposto fuori dalla sede in sostegno dell’allenatore.

FUTURO – “Una cavalcata trionfale in Europa League porterebbe comunque a scenari indecifrabili”, anticipa Tuttosport che spiega come non sia da escludere l’ipotesi di un addio di Conte con la Coppa in mano, un addio da vincente. Ma non è l’unica opzione plausibile. “L’allenatore potrebbe invece utilizzare il trofeo come “Cavallo di Troia” per ridisegnare gli equilibri in seno all’area tecnica. Scenario, quest’ultimo però un tantino improbabile: da sempre, quando le frazioni tra chi dirige l’area tecnica e l’allenatore sono insanabili, a pagare è quest’ultimo”, spiega il giornale che è convinto che la tregua tra Zhang e Conte sia l’antipasto per un divorzio.

ALLEGRI – Tra i papabili sostituti di Conte, il nome più caldo resta quello di Massimiliano Allegri: “Certo è che Beppe Marotta, avendo nel taschino Massimiliano Allegri, oggi può sentirsi tranquillo”, commenta Tuttosport che sposta l’attenzione poi su Conte, apparso ieri sorridente e addirittura presente nel torello a mo’ di sfogo per allentare la tensione e scaricare lo stress accumulato. Contro il Getafe l’Inter parte da favorita e un passo falso farebbe crollare tutto il castello.