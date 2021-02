Inter, dopo le positività Pinetina blindata. Salta la conferenza della vigilia di Conte?

L'Inter ha subito messo in atto quello che è il protocollo, viste le positività potrebbe anche saltare la conferenza stampa del tecnico

Dopo la notizia delle 5 positività in casa Inter è stato subito applicato il protocollo. I giocatori potranno solo spostarsi da casa per gli allenamenti e verranno effettuati tamponi ogni 48 ore. L'ansia per il tecnico dell'Inter Conte è per il fatto che l'ultimo tampone verrà effettuato domani e l'esito ci sarà a poche ore dalla sfida col Genoa.

"L’accesso alla Pinetina viene ora gestito con criteri ancora più rigidi e domani probabilmente Conte non svolgerà la conferenza stampa della vigilia. L’utilizzo di dispositivi di protezione individuale era già previsto per gli spostamenti nei luoghi comuni e su questo aspetto non è cambiato niente. Come non cambierà il ritiro pre partita ad Appiano di domani: non viene fatto quando il match è serale, mentre c’è in caso di incontro alle 12,30 o alle 15. In questi giorni Conte sentirà i dirigenti solo via telefono", spiega il quotidiano.