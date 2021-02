Inter, la squadra rimane in isolamento fiduciario. Conte ha scelto il sostituto di Hakimi

In attesa dei tamponi che verranno effettuati oggi, il tecnico dell'Inter ha a disposizione tutta la squadra per il match di domani col Genoa

Dopo la notizia della positività di quattro dirigenti più un membro dello staff tecnico in casa Inter, la squadra è stata messa in isolamento fiduciario. I giocatori e lo staff potranno solo muoversi tra casa e campo. Intanto nella giornata di ieri l'esito dei tamponi per il gruppo squadra ha dato esito negativo per tutti.