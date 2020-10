GdS – Inter, ‘el segna semper Lukaku’. Gladbach inferiore: Conte fa lo schizzinoso ma…

Sulle colonne de’ La Gazzetta dello Sport, Andrea Masala commenta la due giorni di Champions League con il poker di vittorie sfiorato: “Peccato, Inter. Ma le italiane si meritano il 10“. Ecco il focus della Rosea sul pari tra i nerazzurri di Antonio Conte e il Borussia Monchengladbach di Marco Rose dopo il 2-2 di San Siro:

“Il mercoledì sarebbe diventato da leoni, se soltanto l’Inter avesse superato il Moenchengladbach. La giornata aveva già un che di storico: Papa Francesco si dichiarava a favore delle unioni civili per le coppie dello stesso sesso, Conte schierava Eriksen dall’inizio. Poi però quel nome Borussia evoca fatiche, sofferenze con o senza famose lattine. L’Inter ha creato, ha costruito, non si è risparmiata, eppure è uscita indenne soltanto nel finale, con il pareggio con «el segna semper Lukaku», come canterebbe la Curva Nord. A rendere tutto più complicato, un altro tocco galeotto in area, ormai indigesta specialità di casa Inter. Il Gladbach non ha sfigurato, mai arrendevole, ma è di un rango inferiore. Mister Antonio non può fare troppo lo schizzinoso di fronte al 2-2, sarebbe potuta anche finire peggio. Il condottiero interista si dibatte tra le assenze forzate, l’ultima riguarda Hakimi, non uno qualunque: ha comunque le sue attenuanti“.