“Conte, scudetto o flop”. È questo il titolo della prima pagina di Tuttosport in edicola giovedì 4 febbraio 2021. “Fuori dall’Europa, KO in casa nella prima semifinale di Coppa Italia, i nerazzurri non possono fallire anche in campionato”. La copertina è dedicata a Cristiano Ronaldo che domani compirà 36 anni. In taglio alto, invece, spazio alla semifinale di Coppa tra Napoli e Atalanta, finita 0-0.