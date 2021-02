CdS – Scuse Conte, presa di posizione significativa. “Nonostante la provocazione subita…”

Il Corriere dello Sport ha analizzato le scuse di Antonio Conte, in merito alla lite con Agnelli durante Juventus-Inter

L'Inter e Conte, però, già da giorni sono focalizzati sulla Lazio e il KO del Milan con lo Spezia regala la chance ai nerazzurri di andare primi in classifica per la prima volta in stagione, con la possibilità di andare a +8 sulla Juventus. "Per l’Inter ora c’è solo lo scudetto e, dalla prossima settimana, Handanovic e soci avranno il vantaggio di non avere impegni extra, a differenza del Diavolo e della Juventus, la cui campagna europea sta per cominciare", spiega il quotidiano romano. Per fare punti, però, è opportuno aumentare la percentuale di conversione tra occasioni prodotte e gol realizzati. Nonostante ciò, l'Inter rimane il miglior attacco del torneo. Per questo ci si attende una reazione da parte di Lautaro e Lukaku, non brillantissimi nell'ultimo periodo.