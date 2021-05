TS – Inter, Conte può restare anche senza rinnovo: c’è una consapevolezza

Il tecnico nerazzurro attende il confronto con il presidente Steven Zhang per fare chiarezza sul suo futuro

Il omento del confronto di fine stagione tra Antonio Conte e Steven Zhang sta per arrivare: il tecnico dell'Inter, in scadenza nel 2022, attende di conoscere dal presidente le prospettive future del club prima di dare una risposta alle domande sul suo futuro. Secondo Tuttosport la sua volontà sarebbe quella di rimanere e aprire un ciclo vincente, anche senza la fretta di arrivare al rinnovo di contratto: "Il primo ad augurarsi che non si arrivi alla rottura è proprio Conte che ha scelto di non parlare più anche per evitare di mettere ulteriori pressioni su Zhang. L'allenatore, dopo aver costruito una squadra da scudetto migliorando considerevolmente il rendimento dei giocatori che la compongono, sa che c'è la possibilità di aprire un ciclo anche perché, complice la pandemia, pure le rivali saranno costrette a operare sul mercato entro rigidi vincoli.

[...] Anche in ottica futura, non può passare per un allenatore “guerrafondaio”, pessima nomea che rischierebbe di precludergli più di una panchina. Tra l'altro, non si fa peccato a pensare che un divorzio, oltre al dispiacere per interrompere il lavoro fatto, porterebbe strascichi importanti (nell'ultimo anno di contratto Conte prenderà 13.5 milioni) e, probabilmente, a un anno sabbatico, considerato che l'allenatore non è accostato a nessuna grande d'Europa. Se il sì probabilmente arriverà, più difficile pensare che sia condito da un rinnovo. Di quello, semmai, si parlerà a dicembre".