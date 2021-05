Inter, ecco quando il summit. Presenti anche i dirigenti per un motivo importante

L'incontro chiarirà una volta per tutte i piani del club nerazzurro per la prossima stagione

Come l'anno scorso. Si è parlato a lungo negli ultimi giorni del faccia a faccia che Antonio Conte dovrà avere con Steven Zhang, ma l'incontro non sarà soltanto tra loro due. Come spiega la Gazzetta dello Sport, ci saranno anche Beppe Marotta, Piero Ausilio e Alessandro Antonello. Questa è la novità: "L’attenzione è rivolta all'incontro chiarificatore che ci sarà la settimana prossima tra Steven Zhang, il tecnico Conte e i dirigenti Marotta, Ausilio, Antonello. Tutti insieme. Si è parlato a lungo del summit Zhang-Conte, ma è giusto invece che i programmi, le ambizioni, le necessità siano spiegati in un incontro in cui tutti siano presenti. L’Inter ha vinto un campionato esaltante e difficile. In un momento critico, che poteva cambiare il corso della stagione, Conte si è caricato la squadra e in parte anche la società sulle spalle: ha compattato il gruppo e messo la freccia. Si è visto quanto conta avere un top coach. Non si aspettava Antonio di dover ricoprire tanti ruoli, ma lo ha fatto esaltandosi nelle difficoltà".