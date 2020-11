TS – Conte senza scampo. Per Suning, mancata qualificazione agli ottavi sarebbe brutto colpo

«Migliorando alcune situazioni, abbiamo dimostrato di potercela giocare e con grande determinazione, attenzione e umiltà, possiamo vincere». Conte, alla vigilia della gara con il Real Madrid, ha spiegato che l’Inter contro il Real deve provare a vincere. Servono sette punti per qualificarsi agli ottavi e se non succedesse stasera servirebbero almeno due vittorie nelle ultime due gare e tutto si complicherebbe. “

Da due anni i nerazzurri mancano la qualificazione agli ottavi, farlo ancora sarebbe un brutto colpo per Suning, anche dal punto di vista economico”, spiega TuttoSport che scrive “Conte senza via di scampo”. D’altronde lo ha ammesso anche lui che vincere è essenziale, non resta altro che quello per andare avanti e credere fino in fondo alla qualificazione al prossimo turno.