"La verità è che Conte ha sempre pensato, e probabilmente pensa ancora, che gran parte dei meriti per la rinascita dell'Inter vadano attribuiti ai suoi sacrifici e a quelli del suo staff, ridimensionando invece quello che è stato il lavoro svolto da proprietà e società. E a proposito di mercato, ci sono un paio di recenti trattative che in qualche modo hanno forse riportato a galla qualche dissapore. Piccole scaramucce, una delle quali già risoltasi in favore del Napoli.

Parliamo di Alessandro Buongiorno, difensore che proprio Conte ha da tempo scelto come uno dei primi rinforzi per il suo Napoli e che Ausilio ha provato a portargli via. Il possibile addio di de Vrij avrebbe offerto all'Inter la possibilità di inserirsi nella trattativa e proprio per questo motivo il direttore sportivo nerazzurro ha provato il blitz contattando l'agente del calciatore, ma alla fine l'offerta araba per de Vrij non è arrivata e l'Inter si è vista costretta ad abbandonare la corsa al difensore.