Simbiosi Conte-Inter. Mossa immediata, Marotta ha fatto centro: “Antonio si è sentito protetto”

L’Inter e Antonio Conte hanno appianato le divergenze e hanno deciso di ripartire insieme. E lo hanno fatto con il sorriso, con la voglia di condivisione e il desiderio di vincere insieme. Insomma, in simbiosi. Gli ultimi avvenimenti dimostrano la voglia del club, Marotta in primis, di ricucire subito il rapporto con il proprio allenatore, provando a tutelare maggiormente il lavoro del tecnico, così come richiesto dallo stesso Conte.

Tuttosport, infatti, racconta che la decisione dell’Inter di chiedere il rinvio della prima giornata di campionato, data la finale di Europa League giocata solo qualche giorno fa, è stata accolta positivamente dall’ex ct, che si è sentito protetto. E che, infatti, nella giornata di ieri ha lasciato soddisfatto la sede nerazzurra. Scrive il quotidiano:

“Il tecnico si è sentito pienamente tutelato dalla mossa Inter di chiedere di non giocare la prima giornata di campionato assieme alle altre, nel week-end 19-20 settembre. Così sarà: e a quel punto Conte ha potuto lasciare soddisfatto la sede dell’Inter, ripartendo per una breve vacanza. Appena lo slittamento della gara dei nerazzurri sarà ufficiale, Conte detterà le linee guida della prossima stagione, definendo con esattezza la data del raduno e le eventuali amichevoli. Sotto questo aspetto, società e tecnico hanno proceduto in perfetta simbiosi“.

(Fonte: Tuttosport)