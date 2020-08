TS: “Inter, contatti con la Lega per il rinvio della 1a giornata: c’è già la possibile data”

E’ proprio l’Inter la squadra italiana che ha terminato i suoi impegni della stagione 2019-20 per ultima. E, considerando che l’inizio del prossimo campionato di Serie A è previsto per il 19 settembre, il club nerazzurro ha già avviato le procedure per chiedere il rinvio della prima giornata. Spiega Tuttosport: “Non è ancora stata inviata una richiesta formale, ma ci sono già stati i primi contatti. E Via Rosellini è d’accordo a posticipare la data, in modo da lasciare all’Inter almeno un mese di stacco tra una stagione e l’altra. Non più di una partita, però: solo il primo turno.

Non ci saranno infrasettimanali nelle prime tre giornate. Quindi i nerazzurri potrebbero recuperare la prima giornata mercoledì 30 settembre, dopo aver debuttato in campionato con la seconda giornata tra sabato 26 e domenica 27 settembre. Il sorteggio del calendario 2020-21 sarà effettuato dalla Lega il 1° settembre, martedì prossimo. A quel punto potrebbe essere ufficializzato lo spostamento. Al rinvio della prima giornata è legata la decisione del giorno in cui fissare il raduno della squadra per cominciare la preparazione: i giocatori potrebbero presentarsi alla Pinetina, al termine delle vacanze, il 5, 6 o 7 settembre”, si legge.