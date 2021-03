Conte, la sintesi perfetta della sua carriera in una frase pronunciata ad Arezzo

Il tecnico dell'Inter ha sempre mostrato fame di vittorie e voglia di primeggiare fin dalle prime panchine e continua ad averla ora

La grande forza di Antonio Conte è la fame di vittorie. Il tecnico dell'Inter vuole sempre vincere, lotta ogni anno per l'obiettivo massimo. E quest'anno è in testa al campionato con 6 punti di vantaggio sul Milan, ma fin dalle prime panchine ha sempre avuto questa voglia di primeggiare.

"La sintesi perfetta della carriera da allenatore di Conte è tutta in quel discorso alla squadra durante la prima settimana ad Arezzo: «Se volete seguirmi, bene. Io so che presto allenerò la Juve». E così è andata, tra alti e bassi, delusioni, colpi di scena e grandi trionfi. E quella fame è rimasta intatta, di stagione in stagione, di avventura in avventura. Ed è sempre stata un’arma devastante per gli avversari. Il primo scudetto con la Juve ne è l’esempio lampante, col Milan a lungo inseguito e poi scavalcato contro ogni pronostico. La vittoria della Premier col Chelsea, al primo tentativo, gli ha dato quella luce internazionale che adesso vuole riconquistare insieme all’Inter. Prima però c’è lo scudetto da riportare a Milano, per mettere fine a una dinastia Juve di cui lui stesso è stato uno dei grandi architetti", ricorda La Gazzetta dello Sport.