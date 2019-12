Conte sorride, l’infermeria dell’Inter inizia a svuotarsi. Col Genoa addirittura 4 recuperi

Dopo il pareggio ottenuto al Franchi contro la Fiorentina, l’Inter scenderà di nuovo in campo domani sera a San Siro contro il Genoa. Nell’ultima gara dell’anno, la squadra di Conte dovrà cercare di vincere per riprendere la Juve al primo posto.

“Ad Appiano Gentile l’Inter prepara l’ultima sfida del 2019, da vincere assolutamente per mantenere la vetta coi bianconeri. E dal campo arrivano buone notizie per Antonio Conte, che recupera Borja Valero, dovrebbe ritrovare Candreva e potrebbe addirittura convocare sia Gagliardini sia Stefano Sensi, assente in campionato dal big match del 6 ottobre contro la Juve. Convocazione che non significa “giocare”, ma è comunque un buon segnale: il momento nero sembra finalmente alle spalle”, spiega La Gazzetta dello Sport.