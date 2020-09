Inter in forma, 7-0 al Pisa. CorSport: “Conte può sorridere soprattutto per un motivo”

Dopo il 5-0 al Lugano, l’Inter nel giro di due giorni ha rifilato 14 gol, equamente divisi, a Carrarese e Pisa. “Al netto dello scarso valore delle avversarie affrontate, per Antonio Conte si tratta di un’indicazione importante in vista dell’esordio in campionato di sabato contro la Fiorentina. Il tecnico di Lecce però può sorridere soprattutto per la forma strepitosa dei suoi attaccanti”, spiega l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Lautaro Martinez, infatti, ieri ha segnato una tripletta portandosi a 7 gol in tre partite, mentre Lukaku è a quota 4.

ESPERIMENTI – Conte ha fatto riposare, almeno inizialmente, chi era sceso in campo venerdì contro la Carrarese. Tra i più positivi con il Pisa, senza dubbio c’è Hakimi, autore di un paio di assist e di sgroppate importanti lungo la fascia destra. Bene anche Eriksen, posizionatosi sulla trequarti e autore di una doppietta mentre il tecnico ha fatto esperimenti, con Bastoni centrale della difesa a 3 e Perisic a tutta fascia sulla corsia esterna.