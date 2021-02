“Antonio, adesso ti diranno scudetto. Lo sai?”. Arriva la risposta di Conte

All'allenatore, di solito molto cauto a parlare di titolo, hanno chiesto dello scudetto e la sua faccia stata emblematica

Eva A. Provenzano

Ha analizzato punto per punto la prestazione della sua squadra. Ha detto di aver trovato due uomini più nel suo cammino, Eriksene Perisic. E li ha trovati grazie al lavoro fatto con loro e al fatto che si siano messi a disposizione. Mister Conteha spiegato anche perché l'idea del trequartista poi è tramontata e come il danese sia riuscito, integrandosi nel gruppo meglio di come fatto finora, a trovare una posizione e ad interpretarla proprio come gli viene richiesto dal tecnico.

«È una mezzala atipica. Siamo passati dal trequartista. Perché per dargli spazio avevamo cambiato sistema ma avevamo perso equilibrio, siamo passati poi ad una situazione in cui gli ho fatto fare partite da play, al posto di Brozovic. Adesso è una mezzala atipica. Aiuta Brozo a costruire, si sgancia un po' di meno rispetto a Barella, e lui aiuta invece in fase di possesso e costruzione», ha spiegato.

E a quel punto, fatti due conti e visto che tanti problemi si sono risolti, il conduttore di Sky Calcio Show, Alessandro Bonan, giocando sulla sua scaramanzia e sulle dichiarazioni dell'allenatore di solito molto caute sul titolo, gli ha detto: "Adesso ti diranno che vincerai lo scudetto, Antonio lo sai". E lui prima serissimo: "No, quello..." non ce la fa a trattenere un sorriso che dice tutto. La strada è ancora lunga e il mister lo sa. Ma stasera non può che fare questo sorriso (nella foto sotto).

(Fonte: SS24)