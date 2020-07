Spal-Inter, torna Eriksen dal 1′. De Vrij diffidato, Conte dà spazio a Ranocchia

Stasera l’Inter sarà ospite della Spal per cercare di riprendersi il secondo posto e avvicinarsi alla Juve. Conte studia la formazione migliore per la gara di Ferrara e, dopo due panchine consecutive, dovrebbe toccare ancora a Eriksen dal 1′ dietro a Lautaro-Sanchez.

“Niente da fare per Barella e Lukaku, che si rivedranno domenica a Roma: nessuno dei due dovrebbe partire oggi per Ferrara. In difesa probabile spazio per Ranocchia, al posto del diffidato De Vrij. Avrà anche lui l’obiettivo di blindare una difesa che, dal post lockdown in poi, ha subito almeno un gol in tutte la partite, tranne il 6-0 casalingo al Brescia”, spiega La Gazzetta dello Sport.