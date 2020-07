Spal-Inter, le possibili scelte di Conte: Eriksen trequartista. E Lukaku potrebbe anche…

L’obiettivo è dare continuità alla buona vittoria contro il Torino. L’Inter domani sera sarà ospite allo stadio Mazza della Spal e avrà la grande occasione di riacciuffare il secondo posto riconquistato ieri dall’Atalanta contro il Brescia. E Antonio Conte, riporta Sky Sport, sembra già avere le idee chiare per quanto riguarda la formazione: Romelu Lukaku non sarà infatti tra i titolari e potrebbe anche non partire con la squadra per restare a lavorare in vista della gara con la Roma, mentre Christian Eriksen è al momento in vantaggio per giocare trequartista. In difesa Skriniar sostituirà l’infortunato Godin al fianco di De Vrij e Bastoni.

Questa la probabile formazione: