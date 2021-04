TS – Inter, Conte chiede spiegazioni a Zhang. “Futuro? Anche con un nuovo partner…”

Antonio Conte, in conferenza stampa pre Inter-Verona, ha manifestato il suo stato d'animo nei confronti della società

"Steven Zhang ha lasciato Milano prima del derby di andata (4ª giornata) e potrebbe ritrovare l’Inter alla 34ª. Un buco temporale di quasi sette mesi in cui è successo un po’ di tutto, dall’eliminazione prematura dalla Champions, al diktat che ha congelato il mercato, fino alla cavalcata che ha portato l’Inter a un passo dallo scudetto". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alla conferenza stampa di Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro ha preferito non rispondere alla domanda sul rapporto con il presidente, la cui lontananza si è fatta sentire. Lo scudetto "porterà in calce le firme di Conte, Marotta e Ausilio , bravissimi a tenere la squadra in una bolla mentre venivano a galla i problemi di liquidità di Suning. La stagione è stata costellata da problemi enormi, tenuti sotto traccia proprio in nome dell’obiettivo, però - a campionato vinto - arriverà il momento di fare chiarezza", spiega ancora il quotidiano.

Lo Scudetto è ormai vicino ma ci sarà poi da ragionare anche in merito al futuro: Conte ha un contratto in scadenza nel 2022, non ha dato segnali di insofferenza ma "una volta tagliato il traguardo, verrà chiesto a Suning di spiegare con chiarezza quali siano le prospettive di un’Inter che - anche in presenza di un nuovo partner - potrebbe essere costretta a muoversi solo in regime di autofinanziamento. Non una prospettiva rasserenante per un Conte che il grande salto vorrebbe farlo pure in Champions", sottolinea Tuttosport.