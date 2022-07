Giocatori del Tottenham stremati, Conte li spreme: Harry Kane vomita a bordocampo, Son…

Antonio Conte prepara la nuova stagione del Tottenham e non fa sconti in allenamento. L'ex tecnico dell'Inter è alle prese con la preparazione della squadra a Seul, città molto calda e umida. Le immagini che arrivano dal ritiro parlano di allenamenti durissimi. L'obiettivo è naturalmente quello di raggiungere una condizione fisica perfetta, migliorando la resistenza. Agli ordini del preparatore atletico Gian Piero Ventrone, la squadra è stata costretta a fine seduta a percorrere 42 giri del campo lungo 105 metri. E al termine dell'esercizio, molti giocatori degli Spurs sono crollati a terra stremati dalla fatica. Harry Kane ha vomitato a bordocampo e Son si è lasciato andare a terra per la fatica.