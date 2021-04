Damascelli: “Inter, scudetto meritato. Conte ha costruito squadra e ambiente”

Tony Damascelli esalta il lavoro del tecnico nerazzurro: "Fa la differenza, trova titoli nazionali dovunque si manifesti"

Fabio Alampi

Tony Damascelli, nel suo editoiale per Il Giornale, commenta lo scatto decisivo dell'Inter verso lo scudetto ed evidenzia le differenze tra Conte e Pirlo: "Basta poco all'Inter per fare tanto. Questo è il distintivo di chi viaggia verso uno scudetto atteso da undici anni e meritato ampiamente in corso d'opera. Basta nulla alla Juventus per raccogliere meno di niente, questa è la cartella clinica di un gruppo che ha smarrito la propria identità caratteriale e di gioco.

La differenza la fa l'allenatore, Conte trova titoli nazionali dovunque si manifesti, Pirlo, nella fase montessoriana della carriera, entra nella cronaca per essere il primo allenatore, dopo Del Neri, nell'era Agnelli Andrea, a non vincere lo scudetto e a non competere nemmeno per quello.

Se il salentino nerazzurro ha costruito non soltanto una squadra ma soprattutto l'ambiente, il lombardo bianconero deve ancora capire come si debba guidare un gruppo, cambia formazione anche a subbuteo, riflette la crisi societaria il cui presidente è al centro di contumelie varie senza che il cugino, azionista di riferimento, spenda una sola parola a tutela e questo deve far riflettere".