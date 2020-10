GdS – Inter, Conte tradito dal suo guerriero prediletto: stecca ancora la prima ma questa volta…

L’Inter ha perso le certezze. La squadra di Conte ha fatto tutto contro il Borussia Monchengladbach non è riuscita a portare a casa il risultato. E oltre alla sfortuna e alle difficoltà oggettive come nel caso della positività di diversi calciatori al Coronavirus, la formazione nerazzurra sembra essere stata “risucchiata in un limbo di disattenzioni difensive“.

La Gazzetta dello Sport aggiunge: “Antonio Conte stecca ancora al debutto in Champions e questa volta la cosa fa ancora più rumore, perché è l’unico italiana a non aver vinto in Europa. Una macchia, soprattutto per le ambizioni dell’Inter, entrata in campo sapendo già del clamoroso tonfo interno del Real con lo Shakhtar. Un campanello d’allarme inascoltato: nelle notti di Champions non conta l’avversario, ma la qualità della prestazione. Per vincere non puoi sbagliare nulla e invece l’Inter ha commesso ancora due peccati difensivi, pagati a carissimo prezzo“.

Questa volta a tradire Conte è stato Arturo Vidal, “il suo guerriero prediletto, quello a cui non rinuncerebbe mai“. Per fortuna del tecnico nerazzurro c’è sempre Lukaku, che apre la stagione europea così come aveva iniziato, ovvero con un gol, raggiungendo a quota 9 Lewandowski al secondo posto delle serie più lunghe e mettendo Cristiano Ronaldo (a quota 11) nel mirino.