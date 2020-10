Inter, tegola Hakimi: salta almeno tre partite, Conte spera di riaverlo per il Real Madrid

La notizia della positività al coronavirus di Achraf Hakimi, arrivata solamente poche ore prima del calcio di inizio della sfida contro il Borussia Monchengladbach, ha fortemente scosso tutto l’ambiente Inter, già costretto a fare i conti con numerosi casi negli ultimi giorni. L’esterno marocchino, subito messo in isolamento, non aveva dato alcun sintomo di contagio e, come scrive il Corriere dello Sport, era sempre risultato negativo ai precedenti tamponi.

FULMINE A CIEL SERENO – “Il marocchino, una volta rientrato alla Pinetina dopo gli impegni con la sua nazionale, era stato sottoposto a ben 4 test, tra molecolari e antigenici, tutti con esito negativo. Il quinto, invece, ha dato un responso diverso. La speranza è che si tratti di un falso positivo. Solo questa mattina, però, si conoscerà l’esito del nuovo esame, effettuato appena dopo la scoperta di aver contratto il virus“.

RIENTRO – “Per Hakimi, evidentemente, se ne parlerà alla fine della prossima settimana. Non sarà in campo con il Genoa, nella seconda gara di Champions con lo Shakthar Dontesk e nemmeno con il Parma, sabato 31 ottobre. La speranza è che faccia in tempo a tornate per il big-match con il Real Madrid del 3 novembre: una sfida che il marocchino, cresciuto nel vivaio “merengue”, ha un significato particolare“.