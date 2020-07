“Inter-Conte: il grande freddo. E in caso di strappo a fine stagione, il primo candidato sarebbe Allegri. Crisi nerazzurra: ora è gelo. In Europa League se batte il Getafe troverà Leverkusen o Rangers”. E’ questo il titolo del taglio alto concesso all’Inter dalla Gazzetta dello Sport in edicola sabato 11 luglio 2020. La copertina, invece, è dedicata alla sfida tra la Juventus e l’Atalanta, mentre di spalla c’è un’intervista a Koulibaly.