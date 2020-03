SM – Inter, appena saputa la notizia del rinvio, Conte ha stravolto tutto ad Appiano

Oltre che cambiare il corso del campionato e il calendario, la notizia del rinvio delle gare di oggi ha stravolto anche i programmi di allenamento e di preparazione. E in casa Inter è successo proprio questo. Secondo quanto riporta SportMediaset, infatti, Antonio Conte, appena saputa la notizia del rinvio, ha trasformato la leggera rifinitura del sabato in un allenamento molto intenso, mentre la domenica è diventata un giorno di riposo da passare in famiglia. Sul fronte Handanovic, invece, ci saranno giorni in più per perfezionare la sua condizione: le sensazioni sono positive.