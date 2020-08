Repubblica – Conte e l’Inter con il tabù di Coppa. “Per Antonio è quasi una maledizione perché…”

“Suggestioni e tabù, aspettative e riscatto”. Apre così l’articolo di Repubblica in merito alla sfida tra Inter e Bayer Leverkusen, quarto di finale di Europa League che mette in palio un posto tra le prime 4. Proprio in semifinale si interruppe il cammino di Conte quando sedeva sulla panchina della Juventus per mano del Benfica. “Quasi una maledizione, l’Europa per Conte: a Torino e al Chelsea chi è arrivato dopo di lui ha sempre fatto meglio, Allegri centrando subito la finale di Champions, Sarri a Londra vincendo addirittura l’Europa League. E anche con la Nazionale la semifinale dell’Euro restò un tabù 4 anni fa, fermato — guarda un po’ — proprio dalla Germania ai quarti, con i rigori di Zaza e Pellé a far da sipario”, commenta Repubblica.

TABU’ DI COPPA – Conte non vuole però interrompere la striscia che lo vede già vincente al primo anno e l’Europa League è l’ultimo trofeo rimasto a disposizione. Europa League che però non ha un bel feeling con le italiane, incapaci di vincere la manifestazione (si chiama così dal 2009/2010) con la semifinale che manca da 5 anni (Fiorentina e Napoli) ma nessuna è riuscita ad arrivare in finale.