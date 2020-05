Inter, domani secondo giro di tamponi. GdS: “Questa volta tocca anche a Conte e…”

In attesa di capire quando e se si potrà tornare a giocare, domani l’Inter effettuerà un secondo giro di tamponi. A differenza del primo, per il quale sono stati privilegiati principalmente i calciatori, al secondo parteciperà tutta la squadra.

Come sottolinea infatti La Gazzetta dello Sport, “stavolta saranno sottoposti agli esami tutti, sia i giocatori che già lo avevano fatto la scorsa settimana, sia il tecnico e gli uomini dello staff interista che nel primo giro non erano rientrati tra i testati, per via dell’assenza di disponibilità dei tamponi della regione”.