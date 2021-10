United, a Manchester spingono per avere Conte. Ma Glazer prende tempo

Altre due gare sarebbero state concesse a Solskjaer per cambiare il suo destino sulla panchina dello United

Antonio Conte si è avvicinato al Manchester United . Dopo i cinque gol incassati dal Liverpool il club inglese è ad un bivio e tutti si chiedono quale sarà il destino dell'attuale allenatore, Ole Gunnar Solskjaer. In Inghilterra 'The Guardian' per primo ha parlato del possibile approdo di Conte sulla sua panchina. Anche perché non è un mistero: dopo lo scudetto e l'addio all'Inter, il mister tornerebbe volentieri ad allenare in Premier League. Dove ha vinto con il Chelsea.

Al momento però il suo ritorno in Inghilterra resterebbe un progetto. Questo è quanto scrive il Corriere della Sera a proposito del suo approdo allo United: "Sir Alex Ferguson, il grande vecchio nonché l’allenatore più vincente del club, difende Solskjaer a spada tratta e con lui sono scesi in campo giocatori del passato, bandiere come Gary Neville e Peter Schmeichel. Così Joel Glazer, il proprietario del club, chiamato a decidere, ha scelto di prendere tempo. Una melina che rischia di far crollare le azioni del club", si legge. Quindi se la situazione non dovesse precipitare l'attuale tecnico resterebbe alla guida del club per almeno due partite. La prima contro il Tottenham in campionato. La seconda in Champions contro l'Atalanta di Gasperini.