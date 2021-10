Solskjaer-United, momento di riflessione. “Conte è il primo nome sulla lista”

Il 5-0 subito ad Old Trafford contro il Liverpool sta portando la dirigenza del Manchester United a riflettere sul futuro di Solskjaer

Il pesante 5-0 subito ad Old Trafford contro il Liverpool sta portando la dirigenza del Manchester United a riflettere del futuro di Ole Gunnar Solskjaer. Nonostante l'arrivo di Cristiano Ronaldo e Sancho, i Red Devils non stanno ingranando e la proprietà sta pensando ad un cambio di allenatore. Come riporta Gianluca Di Marzio, uno dei nomi caldi è Antonio Conte. "Conte è il primo della lista dei possibili subentranti, con dietro altri nomi "pesanti" come quello di Zinedine Zidane", si legge sul sito gianlucadimarzio.com.