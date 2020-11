CdS – Conte cerca la svolta: vuole un’Inter senza timori. Numeri horror ma la chance è ghiotta

Una scintilla per riaccendersi. L’Inter cerca una svolta e la sfida di questa sera con il Real Madrid può davvero rappresentare il passaggio fondamentale di questa stagione. Nonostante le ottime qualità tecniche e una storia incredibile in campo europeo, la stagione del Real in Europa è cominciata malissimo con una sconfitta e un pari – rispettivamente contro Shakhtar Donetsk e Borussia Monchengladbach.

Per il Corriere dello Sport, forse sono proprio le ‘Merengues‘ ad avere più da perdere. Conte, però, nella conferenza stampa della vigilia, ha preferito non parlarne: “Vuole che la sua Inter si presenti all’Estadio Alfredo Di Stefano senza timori reverenziali, ma con in testa l’idea di sfruttare tutte le armi a disposizione“.

I numeri non lasciano ben sperare Antonio Conte e i nerazzurri. Vincere sembra essere diventato un problema per l’Inter, che ha raccolto 3 punti solamente contro il Genoa nelle ultime 6 gare giocate, stesso rendimento registrato in Champions con sole 2 vittorie nelle ultime 12. “L’opportunità, però, è ghiotta. Perché superare il Real darebbe convinzione e consapevolezza nei propri mezzi”.