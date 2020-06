Inter, grande vantaggio sulla Juve per Tonali. La conferma nelle parole di Cellino

E’ ormai noto che Inter e Juventus stanno duellando sul mercato per arrivare a Sandro Tonali. Nonostante Cellino speri in un’asta senza esclusione di colpi , i nerazzurri si sono avvicinati molti al giocatore nelle ultime settimane. TuttoSport di oggi spiega: “L’Inter viene segnalata in gran vantaggio, forte dei passi in avanti degli ultimi giorni grazie ai soldi incassati dalla cessione di

Mauro Icardi

al Psg. Il numero uno del Brescia, però, confida in un rilancio in grande stile da parte della Juventus, sempre vigile ma al momento un passo indietro rispetto ai nerazzurri.

Cellino non fissa il prezzo, però conferma di non voler percorrere strade troppo creative. Ossia gli scambi. Sembra un dettaglio, ma non lo è affatto in questo momento”.