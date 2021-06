Conte al Tottenham? Cds: “Ci sono due questioni che vanno risolte”

Il quotidiano ha fatto il punto sul futuro del tecnico, che ora sembra davvero vicino alla panchina degli Spurs

Sembra essere tracciata, nonostante manchi ancora qualcosa, la strada che porta Antonio Conte sulla panchina del Tottenham. Gli Spurs hanno scelto l'ex Inter, ma ancora c'è da convincerlo su progetto e non solo. Spiega il Corriere dello Sport: "Conte è considerato l'uomo giusto per sciogliere il nodo legato a Harry Kane. Il bomber degli Spurs, capocannoniere la scorsa stagione, ha fatto sapere che gradirebbe cambiare aria. «Ho vinto tanto a livello individuale, ma mi manca il successo di squadra», aveva detto il mese scorso. Conte potrebbe essere la chiave per trattenerlo: un tecnico carismatico, di successo, che anche all'arrivo al Chelsea fece un ottimo lavoro individuale, «conquistando» giocatori come Courtois e Hazard, che pure avevano offerte da altre squadre. Su Conte però ci sono due questioni da risolvere.