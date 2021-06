EDICOLA CDS – Conte torna inglese: accordo ad un passo col Tottenham

"Conte torna inglese". E' questo il titolo della prima pagina del Corriere dello Sport in edicola giovedì 3 giugno 2021

"Conte torna inglese". E' questo il titolo della prima pagina del Corriere dello Sport in edicola giovedì 3 giugno 2021. "Dopo lo scudetto all'Inter, si prepara ad una nuova esperienza in Premier. Il tecnico al Tottenham con Paratici: l'accordo è a un passo", si legge in copertina. Spazio poi al mercato "C'è un'Italia in vendita" e all'incontro decisivo tra Lotito e Sarri.